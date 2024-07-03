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3 июля 2024, 13:57 Читати українською

Падение биткоина и SEC не нашла доказательств правонарушений со стороны Binance.US: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахБиткоин снова просел ниже $61 000В среду, 3 июля, стоимость первой криптовалюты обвалилась с $62 100 до $60 700.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Биткоин снова просел ниже $61 000

В среду, 3 июля, стоимость первой криптовалюты обвалилась с $62 100 до $60 700. За сутки биткоин просел на 3%, за неделю — на 1,26%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Ethereum за сутки просел на 2,85%, BNB — на 2,24%.

Кракен изучает потенциал ядерной энергии для своих дата-центров

Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность использования ядерной энергии в качестве источников питания для своих дата-центров. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление главного технического директора компании Вишну Патанкара.

Представитель Кракена отметил, что компания не планирует строить собственные ядерные реакторы, но заинтересована в партнерстве с энергетическими предприятиями. В первую очередь ее интересуют малые модульные реакторы (SMR), которые смогут обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии.

«Глобальный характер криптовалют означает, что Kraken нуждается в постоянной поставке энергии. Особенно с учетом того, что мы обеспечиваем большую часть мировых объемов торговли», — сказал Патанкар.

Также в заявлении говорится, что Кракен изучает потенциал атомной энергетики в Северной Америке и Европе. Криптобиржа задумалась об «укреплении энергетической устойчивости» на фоне роста спроса на ее услуги, а также о развитии сферы децентрализованных финансов (DeFi).

Патанкарь рассказал, что все больше технологических компаний заключают контракты с энергоносителями для обеспечения питания дата-центров и удовлетворения потребностей искусственного интеллекта.

Хотя окончательное решение еще не принято, Патанкар заявил, что Kraken безусловно рассматривает ядерную энергетику как перспективный вариант. В отличие от солнечных или ветряных электростанций она не зависит от погодных условий.

Власти Германии вывели с подконтрольного счета еще более 1 330 BTC

2 июля 2024 года власти Германии отправили 282,74 BTC с подконтрольного ей счета на три криптовалютные биржи. Об этом свидетельствуют данные платформы Arkham Intelligence.

В частности, правительство перевело 150 BTC на Bitstamp, 100 BTC на Coinbase и 32,74 BTC на платформу Kraken.

Кроме того, из кошелька, контролируемого властями Германии, прислали 361,87 BTC компании Flow Traders и еще 688,14 BTC — неидентифицированный кошелек. В целом власти вывели с подконтрольного счета более 1332,75 BTC на сумму около $83,5 млн за четыре часа.

На момент объявления на балансе правительства страны сохраняется более 43 350 BTC, которые оцениваются около $2,7 млрд.

Напомним, 25 июня 2024 года власти Германии вывели с подконтрольного счета 400 BTC на криптобирже.

SEC не нашла доказательств правонарушений со стороны Binance.US

Binance.US — американское подразделение криптовалютной биржи Binance — заявило, что за 11 месяцев расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) так и не смогла предоставить доказательства правонарушений со стороны платформы.

Заявление Binance.US было сделано после решения суда, утвердившего дальнейшее рассмотрение большинства исков SEC по Binance, его подразделения Binance.US и бывшего главы компании Чанпена Чжао.

Напомним, в документе говорилось, что суд продолжит рассмотрение претензий SEC по платформам, связанным с первоначальным предложением токенов и продажей BNB, программой стейкинга, отсутствием лицензии и торговлей ценными бумагами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Prya
Prya
3 июля 2024, 14:28
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Ну если уж биток падает, то что на гривну пенять…
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