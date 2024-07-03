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3 июля 2024, 13:38 Читати українською

В ЕС хотят ввести пошлину на дешевые товары из китайских интернет-магазинов

Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress.

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Какие изменения хотят ввести

По информации источников издания, в конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без пошлин.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС из-за рубежа прибыли два миллиарда посылок с заявленной стоимостью менее 150 евро. Еврокомиссия отмечает, что «огромные объемы электронной торговли обладают таможенными органами на прочность».

Таможенная реформа в ЕС

В статье FT говорится, что ЕС обсуждает отмену ограничения в рамках проекта таможенной реформы, предложенного Еврокомиссией в мае 2023 года, но теперь он может попытаться ускорить его принятие, чтобы противостоять всплеску дешевого импорта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+5
Riojas
Riojas
3 июля 2024, 13:44
#
А вы производите альтернативу? Или будет тот же самый китайский ширпотреб, только в несколько раз дороже?
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0
Dzyamko
Dzyamko
3 июля 2024, 14:27
#
Вот именно что нет, местные коррупционеры просто хотят маржу для себя на перекупах.
+
0
potator
potator
3 июля 2024, 13:56
#
Не кушайте траву вдоль дороги, кушайте у меня во дворе, во дворе у меня она и выше и сочнее сказала кая калас своему народу. — популярный естонский анекдот
+
0
Dzyamko
Dzyamko
3 июля 2024, 14:26
#
Уроды, хотят дать возможность евро перекупам накручивать цену в 2 3 раза, на тему я могу купить 4 стекла за 80 крон на телефон, а у местных барыг и Интернет магазинах по 300 за штуку, просто дать возможность зарабатывать паразитам на простых людях. Это всё что они могут дать своим налогоплательщикам, удорожание услуг и повышение налогов.🤬
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