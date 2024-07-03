В ЕС хотят ввести пошлину на дешевые товары из китайских интернет-магазинов

Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress. Об этом сообщает Financial Times.

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Какие изменения хотят ввести

По информации источников издания, в конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без пошлин.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС из-за рубежа прибыли два миллиарда посылок с заявленной стоимостью менее 150 евро. Еврокомиссия отмечает, что «огромные объемы электронной торговли обладают таможенными органами на прочность».

Таможенная реформа в ЕС

В статье FT говорится, что ЕС обсуждает отмену ограничения в рамках проекта таможенной реформы, предложенного Еврокомиссией в мае 2023 года, но теперь он может попытаться ускорить его принятие, чтобы противостоять всплеску дешевого импорта.