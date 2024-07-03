Китайские банки покидают Мосбиржу

Китайские банки, продолжающие работать с россией, покидают попавшую под санкции США Московскую биржу. Об этом пишет The Moscow Times.

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Банки увеличивают внебиржевой объем торгов

В последние недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей — самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд рублей в день.

Это означает, что потоки юаней, которые льются в россию за проданную в Китай нефть, идут с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Причины

Участники рынка из Китая — главные поставщики ликвидности — несут риски попадания во вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции.

В Центробанке уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро.