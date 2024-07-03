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3 июля 2024, 11:34 Читати українською

Китайские банки покидают Мосбиржу

Китайские банки, продолжающие работать с россией, покидают попавшую под санкции США Московскую биржу. Об этом пишет The Moscow Times.

Китайские банки, продолжающие работать с россией, покидают попавшую под санкции США Московскую биржу.

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Банки увеличивают внебиржевой объем торгов

В последние недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей — самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд рублей в день.

Это означает, что потоки юаней, которые льются в россию за проданную в Китай нефть, идут с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Причины

Участники рынка из Китая — главные поставщики ликвидности — несут риски попадания во вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции.

В Центробанке уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
3 июля 2024, 11:55
#
Це чудова новина, із цього та в краще! Даєш більше санкцій для оркостану!)
+
0
preyvanamor
preyvanamor
3 июля 2024, 12:52
#
Москалі боролись з доларом, боролись, боролись…
і пересіли з доларової голки на юанську! АХХААХ!
+
0
Criptor82
Criptor82
3 июля 2024, 13:23
#
Тимчасові труднощі, за два три місяці вся торгівля валютою піде через позабіржовий ринок. Дехто думав, що як введуть санкції проти Мосбіржи та Клірингового центру, то «дерев'яний» буде 200, а він навпаки укріпився. 75−80% експортно-імпортних операцій Росії йдуть через розрахунки рубль/юань/дірхам/рупія, тільки 20−23% це долар/євро. Після введення цих санкцій доля юаня та рупій побільшає, долара поменшає, і усе. Всі ці санкційні пакети звичайно мають мінімальний вплив на економіку РФії, але не критичний. Китай, Індія, Туреччина, ОАЕ та Гонконг із радістю купують нафту, нафтопродукти, газ в тому числі скраплений, кольорові метали, с/г продукцію, хімпродукцію, золото, алмази та ліс з дисконтом. Щей платять за це своїми валютами. Крім того, потік підсанкційних товарів спокійно собі йде по 3 каналам: Китай, Центральна Азія, Туреччина-Кавказ, який оплачується рублем, тим самим поза банківською системою Заходу. Санкції на всю нафту та газ наразі неможливі, це викличе дефіцит та різкий стрибок ціни. Тому будьмо об'єктивними, північний сусід має можливість спокійно вести війну на виснаження, і так буде доти, доки Китай, Індія, Саудівська Аравія (контроль нафтового крану) їх будуть підтримувати. Тому не треба цих ілюзій, санкції війну не зупинять.
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