Укрзализныця обновляет правила перевозки животных

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2024, 9:29 Читати українською

Укрзализныця обновляет правила перевозки животных

Укрзализныця инициировала возобновление в правилах перевозки животных. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрзализныця инициировала возобновление в правилах перевозки животных.
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-патнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры — и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто из разных причин избегает контакта с ними», — говорится в сообщении.

Что изменится после утверждения новой редакции правил

  • убирается определение «жесткая конструкция» по описанию переносок: подойдет современный рюкзак для животных, только с водонепроницаемым абсорбирующим дном;
  • для малых животных до 45 см в холке разрешается временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе;
  • для больших собак от 45 см мы разрешаем проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе;
  • для больших собак в «Интерсити+» проезд тоже станет возможным — при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду.
  • любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.

Читайте также: Укрзализныця создает новую компанию УЗ Энерго

Подумали и об аллергиках

«Если вы будете испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, мы обеспечим альтернативные места», — отметили в Укрзализныце.

Также в компании анонсировали совместную с UAnimals работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины, проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
vfp
vfp
3 июля 2024, 9:41
#
А була від совка така умова для собак: перевозити в неробочому тамбурі останнього вагона (щодо намордника та повідка не пам’ятаю, але не виключаю)
+
0
Exba
Exba
3 июля 2024, 9:46
#
Good!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами