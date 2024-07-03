Укрзализныця обновляет правила перевозки животных

Укрзализныця инициировала возобновление в правилах перевозки животных. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-патнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры — и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто из разных причин избегает контакта с ними», — говорится в сообщении.

Что изменится после утверждения новой редакции правил

убирается определение «жесткая конструкция» по описанию переносок: подойдет современный рюкзак для животных, только с водонепроницаемым абсорбирующим дном;

для малых животных до 45 см в холке разрешается временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе;

для больших собак от 45 см мы разрешаем проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе;

для больших собак в «Интерсити+» проезд тоже станет возможным — при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду.

любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.

Читайте также: Укрзализныця создает новую компанию УЗ Энерго

Подумали и об аллергиках

«Если вы будете испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, мы обеспечим альтернативные места», — отметили в Укрзализныце.

Также в компании анонсировали совместную с UAnimals работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины, проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.