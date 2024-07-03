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3 июля 2024, 8:42 Читати українською

Сегодня графики отключения света будут действовать круглосуточно. Будут выключать сразу несколько очередей

В среду, 3 июля, графики отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток, большую часть которой будут ограничивать три очереди отключений одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В среду, 3 июля, графики отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток, большую часть которой будут ограничивать три очереди отключений одновременно.
Фото: pixabay.com

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«3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+12
Vlad UKR
Vlad UKR
3 июля 2024, 9:37
#
Ну да Румынии Украинский свет важнее)
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
3 июля 2024, 9:41
#
Нахрена це пишуть? Це вже типу стандартно, нічого нового, краще озвучувати новини від Укренерго або Дтек, коли є якісь пом`якшення, бо те що кожен день без світла за «графіками» плюс мінус 40 хвилин-година, це нічого нового вже.
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