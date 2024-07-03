Сегодня графики отключения света будут действовать круглосуточно. Будут выключать сразу несколько очередей

В среду, 3 июля, графики отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток, большую часть которой будут ограничивать три очереди отключений одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.