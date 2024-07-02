Сокращает разрыв с Tesla: китайская BYD сообщила о росте продаж электрокаров на 21%

Китайский автогигант BYD сообщил о росте продаж электромобилей во втором квартале на 21%, сократив отставание от Tesla. Об этом пишет Reuters.

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По данным ежемесячных отчетов BYD о продажах, автопроизводитель с апреля по июнь продал более 426 тысяч электромобилей, что примерно на 12 тыс. меньше, чем запланированные на второй квартал поставки автомобилей Tesla.

Ожидается, что в ближайшие дни американская компания сообщит о падении на 6% поставок в апреле-июне, и если фактические результаты за квартал окажутся ниже, чем ожидалось, Tesla может снова уступить лидерство в продажах электрокаров китайской BYD.

Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов Barclays прогнозирует падение поставок Tesla во втором квартале на 11%, что станет ее худшим показателем за всю историю.

После многих лет стремительного роста Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, однако в январе компания предупредила, что рост поставок в 2024 году будет значительно ниже, чем раньше, из-за резкого усиления конкуренции на рынке электромобилей.

С марта американская компания сократила производство своего бестселлера Model Y на заводе в Шанхае, реагируя на снижение спроса на старые модели Tesla в Китае, втором по величине после рынка США.

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В то же время, ее главный китайский конкурент BYD сохранил стабильный рост продаж электромобилей, а ряд новых производителей электрокаров из Китая даже заявили о кратном росте продаж во втором квартале. Например, поставки автомобилей NIO в апреле — июне выросли более чем вдвое — до 57 300 единиц.

Китайская ассоциация легковых автомобилей CPCA считает низкие цены и рост спроса на электромобили и гибриды главными причинами высоких продаж китайских электромобилей за последние месяцы.

По данным CPCA, только в Китае в мае продажи новых электромобилей и гибридов составили 46,7% от общего объема проданных автомобилей, что стало новым месячным максимумом.