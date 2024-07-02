Nvidia грозят штрафы до 10% оборота из-за антиконкурентных действий

Французский антимонопольный регулятор намерен предъявить обвинения американской технологической компании Nvidia за якобы антиконкурентные действия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на людей, непосредственно знакомых с этим вопросом.

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Это первый случай подобных действий против производителя компьютерных чипов. Французский обвинительный акт последовал за внезапными рейдами в секторе видеокарт в сентябре 2023 года, которые были направлены против Nvidia. Эти рейды были результатом более широкого расследования в области облачных вычислений.

Крупнейший в мире производитель чипов, используемых как для искусственного интеллекта, так и для компьютерной графики, увидел, что спрос на чипы резко возрос после выпуска приложения для генерации искусственного интеллекта ChatGPT.

Это планомерно вызвало пристальное внимание регуляторных органов с обеих сторон Атлантического океана.

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В прошлом году компания сообщила, что регуляторные органы Европейского Союза, Китая и Франции просили предоставить информацию о ее графических картах.

Сообщается, что французский надзорный орган указал на риск злоупотреблений со стороны поставщиков чипов.

Он выразил обеспокоенность зависимостью сектора от программного обеспечения для чипов CUDA от Nvidia, единственной системы, которая на 100% совместима с графическими процессорами, которые стали необходимыми для ускоренных вычислений.

Он также выразил обеспокоенность по поводу недавних инвестиций Nvidia у поставщиков облачных услуг, ориентированных на искусственный интеллект, таких как CoreWeave.

За нарушение французских антимонопольных правил компаниям грозит штраф в размере до 10% их глобального годового оборота, хотя они также могут пойти на уступки, чтобы избежать штрафов.

Министерство юстиции США берет на себя инициативу по расследованию дела Nvidia, поскольку оно разделяет полномочия по контролю за большими технологиями с Федеральной торговой комиссией.