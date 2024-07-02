«єРобота»: за два года программы государство инвестировало 8,5 миллиарда в развитие бизнеса

За два года действия проекта «єРобота» государство инвестировало через гранты в предпринимательство 8,5 млрд грн. Более 18 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по проекту «єРобота». Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Юлия Свириденко.

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«При государственной поддержке открыты тысячи новых компаний, действующие получили возможности для роста, увеличения объемов производства, выхода на новые рынки. Они работают, платят налоги, создают рабочие места — более 55 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях создадут получатели грантов», — отметила Свириденко.

С начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:

по программе «Власна справа» — выдано 16490 микрогрантов на 3,9 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 672 гранта на 3,4 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 211 грантов на 925 млн грн.;

ветеранам и членам их семей — выдано 634 гранта на 283 млн грн.

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Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Действие вместе с бизнес-планом.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Напомним

Проект «єРобота» был введен в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест.

Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.