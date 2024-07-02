Revolut получил рекордную прибыль

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2024, 15:24 Читати українською

Revolut получил рекордную прибыль

В прошлом году британско-литовский онлайн-банк Revolut получил рекордную прибыль. Доходы интернет-банка выросли почти вдвое до 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,27 млрд). Об этом сообщает Financial Times.

В прошлом году британско-литовский онлайн-банк Revolut получил рекордную прибыль.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В 2023 году Revolut получил прибыль до налогообложения в размере 438 млн. фунтов стерлингов ($553 млн) по сравнению с убытком в 25 млн. фунтов стерлингов ($31,57) млн. в предыдущем году.

Отмечается, что доходы необанка выросли благодаря выгоде от более высоких процентных ставок и агрессивному плану расширения.

Revolut осуществляет амбициозную международную экспансию, опережая рост банков-конкурентов, даже несмотря на то, что компания уже 3 года ожидает получения банковской лицензии в Великобритании.

Заявка на лицензию была заблокирована из-за проблем, включая предупреждение аудиторов, что они не смогли полностью проверить цифры доходов на счетах группы за 2021 год.

В прошлом году группа прибавила 12 млн клиентов, что увеличило ее общее количество до более 45 млн. Ее процентный доход за этот период вырос более чем в пять раз до 500 млн фунтов стерлингов ($631,4 млн).

Группа, имеющая европейскую банковскую лицензию от властей Литвы и предлагающая личные ссуды во Франции, Германии и Испании, расширила свой кредитный портфель до 528 млн фунтов ($666,88 млн).

В 2023 году расходы Revolut на рекламу и маркетинг выросли более чем на 80% до 241 млн. фунтов стерлингов ($304,3 млн). В рамках расширения в Европе Revolut приобрел рекламные площади на биллбордах воздушных мостов в аэропортах по всему континенту.

Несмотря на длительную неопределенность относительно получения лицензии в Великобритании, финтех-компания нацелена на оценку более $40 млрд при продаже акций. Это превысит отметку в $33 млрд, которую Revolut достиг во время сбора средств в 2021 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
financialGenius
financialGenius
2 июля 2024, 15:30
#
Хороший необанк и хороший курс обмена у него , единственное что для не больших сумм до 5000 евро , большие суммы с легкостью блокируют и очень долго потом разблокировки ждать прийдется, хотя ничего противозаконного ты не делал.
+
0
Три літри
Три літри
2 июля 2024, 15:37
#
Почекай, зараз набегуть монохейтери і розкажуть що це несправжній банк
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами