В прошлом году британско-литовский онлайн-банк Revolut получил рекордную прибыль. Доходы интернет-банка выросли почти вдвое до 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,27 млрд). Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В 2023 году Revolut получил прибыль до налогообложения в размере 438 млн. фунтов стерлингов ($553 млн) по сравнению с убытком в 25 млн. фунтов стерлингов ($31,57) млн. в предыдущем году.

Отмечается, что доходы необанка выросли благодаря выгоде от более высоких процентных ставок и агрессивному плану расширения.

Revolut осуществляет амбициозную международную экспансию, опережая рост банков-конкурентов, даже несмотря на то, что компания уже 3 года ожидает получения банковской лицензии в Великобритании.

Заявка на лицензию была заблокирована из-за проблем, включая предупреждение аудиторов, что они не смогли полностью проверить цифры доходов на счетах группы за 2021 год.

В прошлом году группа прибавила 12 млн клиентов, что увеличило ее общее количество до более 45 млн. Ее процентный доход за этот период вырос более чем в пять раз до 500 млн фунтов стерлингов ($631,4 млн).

Группа, имеющая европейскую банковскую лицензию от властей Литвы и предлагающая личные ссуды во Франции, Германии и Испании, расширила свой кредитный портфель до 528 млн фунтов ($666,88 млн).

В 2023 году расходы Revolut на рекламу и маркетинг выросли более чем на 80% до 241 млн. фунтов стерлингов ($304,3 млн). В рамках расширения в Европе Revolut приобрел рекламные площади на биллбордах воздушных мостов в аэропортах по всему континенту.

Несмотря на длительную неопределенность относительно получения лицензии в Великобритании, финтех-компания нацелена на оценку более $40 млрд при продаже акций. Это превысит отметку в $33 млрд, которую Revolut достиг во время сбора средств в 2021 году.