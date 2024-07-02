Минфин - Курсы валют Украины

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2 июля 2024, 14:09 Читати українською

Население уменьшило покупку валюты в банках

Украинцы в июне 2024 года продали банкам наличную и безналичную валюту на $1,483 млрд (в эквиваленте) и купили на $2,456 млрд. Чистая покупка валюты составила $972,3 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Украинцы в июне 2024 года продали банкам наличную и безналичную валюту на $1,483 млрд (в эквиваленте) и купили на $2,456 млрд.

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Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили $1,036 млрд. С начала года украинцы купили в банках $5,238 млрд.

Какой был курс доллара в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

На межбанке курс упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар. Официальный курс 14 июня достиг максимума 40,69 грн/доллар, а затем колебался около 40,50 грн/доллар.

Читайте также: Ослабление гривны: какой курс доллара прогнозирует Кабмин в 2024 году

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+43
TAN72
TAN72
2 июля 2024, 14:13
#
Когда уже напишут, население сдало больше долларов чем купило😂
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 июля 2024, 15:08
#
Никогда…
В том числе и потому, что теневой бизнес покупая валюту для своих операций, проходит по графе «население», а теневого бизнеса в Украине более 30%…
+
+15
financialGenius
financialGenius
2 июля 2024, 15:34
#
Как получили данную цифру? К вам пришли с теневого бизнеса и отчитались?
+
0
financialGenius
financialGenius
2 июля 2024, 15:33
#
Как получили данную цифру? К вам пришли с теневого бизнеса и отчитались?
+
0
Abramon
Abramon
2 июля 2024, 15:45
#
Головне, що більше валюти громадяни купили, а не здали.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 июля 2024, 16:13
#
Все накупили до 40ка…грн… .
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