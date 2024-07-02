Украинцы в июне 2024 года продали банкам наличную и безналичную валюту на $1,483 млрд (в эквиваленте) и купили на $2,456 млрд. Чистая покупка валюты составила $972,3 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Население уменьшило покупку валюты в банках
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Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили $1,036 млрд. С начала года украинцы купили в банках $5,238 млрд.
Какой был курс доллара в июне
Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.
На межбанке курс упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар. Официальный курс 14 июня достиг максимума 40,69 грн/доллар, а затем колебался около 40,50 грн/доллар.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 6
В том числе и потому, что теневой бизнес покупая валюту для своих операций, проходит по графе «население», а теневого бизнеса в Украине более 30%…