Население уменьшило покупку валюты в банках

Украинцы в июне 2024 года продали банкам наличную и безналичную валюту на $1,483 млрд (в эквиваленте) и купили на $2,456 млрд. Чистая покупка валюты составила $972,3 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили $1,036 млрд. С начала года украинцы купили в банках $5,238 млрд.

Какой был курс доллара в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

На межбанке курс упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар. Официальный курс 14 июня достиг максимума 40,69 грн/доллар, а затем колебался около 40,50 грн/доллар.

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