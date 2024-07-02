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2 июля 2024, 12:45 Читати українською

Продажи NFT упали на 44% и отток капитала из криптофондов: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Продажи NFT упали более чем на 40%

Ажиотаж вокруг мемкоинов, а также общий негатив на рынке криптовалют во втором квартале способствовали падению продаж невзаимозаменяемых токенов на 44%. Об этом Cointelegraph заявил инвестиционный директор Apollo Crypto Хенрик Андерссон.

Согласно CryptoSlam, объем продаж NFT упал с $4,14 млрд. в первой четверти года до $2,32 млрд. во второй.

«Второй квартал был тяжелым: биткоин упал на 15%, а многие альтокины показали себя гораздо хуже», — отметил Андерссон.

По его мнению, мем-токены отобрали долю внимания у NFT. Только за последние сутки объем торгов подобными активами превысил $3,6 млрд.

Во многом это связано с интересом к «политическим» и созданным знаменитостями монетам.

За неделю отток капитала из криптофондов составил $30 миллионов

В период с 24 по 28 июня 2024 г. отток капитала из криптофондов составил $30 млн, согласно отчету CoinShares. Негативная динамика прослеживается в секторе третьей недели подряд.

По активам самый большой отток капитала зафиксирован среди фондов на базе Ethereum — $60,7 млн. Эксперты CoinShares отметили, что это новый максимум с августа 2022 года. Только по этой позиции за последние две недели потери составляют $119 млн.

Среди поставщиков ETF оттоком капитала отличились три компании — Grayscale Investments, 21Shares и CoinShares XBT.

По рынкам наибольшие показатели оттока капитала зафиксированы в Германии и Гонконге — $28,5 млн и $23,2 млн соответственно. В США по-прежнему прослеживается приток средств в криптофонды.

Несмотря на продолжающуюся негативную динамику, эксперты CoinShares зафиксировали увеличение объема торгов в недельном исчислении на 43% — до $6,2 млрд. Однако это все еще значительно ниже среднего значения в $14,2 млрд с начала 2024 года.

Объем торгов биткоинами в выходные достиг нового исторического минимума — отчет

В 2024 году объем торгов биткоинами в выходные дни, когда фондовый рынок не работает, снизился до 16%, согласно отчету экспертов Kaiko. Падение активности продиктовано ростом спроса на спотовые ETF на базе актива, отметили в организации.

Так, согласно отчету, показатель достиг максимума в 28% в 2019 году. Затем он начал постепенно снижаться, но тенденция ускорилась после начала торгов акциями спотовых биткоин-ETF в США, отметили эксперты.

Как видно на графике ниже, после одобрения спотовых биткоинов-ETF активность трейдеров в часы открытия рынка (после 15:00 UTC) и перед закрытием (с 19:00 до 20:00 UTC) существенно возросла, подчеркивается в отчете.

Кроме того, как отметили эксперты, на снижение объема торгов биткоинами в выходные дни повлиял банковский кризис в США, разгоревшийся весной 2023 года. Тогда закрылись сразу три банка, предоставлявшие услуги криптокомпаниям — SVB, Signature Bank и Silvergate Bank.

Из-за этих контрагентов маркетмейкеры получали доступ к банковской системе, отметили в Kaiko. Их ликвидация привела к тому, что возможности этой категории участников рынка были ограничены, отмечается в отчете.

В то же время эксперты Kaiko отметили, что общий эффект от запуска спотовых биткоин-ETF был положительным. Примечательно, что не все члены криптосообщества согласны с этим.

В частности, предприниматель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал биржевые фонды на базе биткоина «подделкой».

Трейдер заработал $3 миллиона за пол часа благодаря мемкоину в сети Solana

Неизвестный трейдер увеличил свой депозит в 307 раз за 30 минут. Он превратил $9 923 в более чем $3,05 млн благодаря торговле мемкоином BAKED в сети Solana. Об этом сообщает аналитическая компания Lookonchain.

По данным экспертов, BAKED был создан на платформе Degen Fund и сразу после запуска актива несколько кошельков выкупили 78% от общего предложения токена.

В Lookonchain подчеркнули, что заработавший около $3 млн трейдер приобрел BAKED не на Degen Fund, а в пуле Raydium. Нет никаких доказательств того, что он инсайдер, вероятнее всего, ему просто повезло, отметили аналитики.

Также они обнаружили, что трейдер торговал еще тремя токенами до покупки BAKED и потерял деньги у двух из них.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 июля 2024, 13:28
#
Хто ризикує той заробляє/втрачає:))) Не більше 2−3% від вкладеного.
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