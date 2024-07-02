Минфин - Курсы валют Украины

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2 июля 2024, 10:21 Читати українською

Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше среднего

Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка, пишет Forbes.ua.

Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка, пишет Forbes.ua.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноСогласно ей, доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно ей, доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего.

Группа Всемирного банка относит экономики мира к четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокого.

Классификации обновляются ежегодно с июля 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как широко доступный показатель экономического потенциала.

Всемирный банк обнародовал инфографику, где показаны экономики, переходящие в новые категории доходов в этом году.

В частности, в этом году Украина, Алжир, Иран и Монголия перешли из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Повышение рейтинга Украины явилось результатом возобновления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения россии.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что повлекло за собой значительное увеличение номинального ВНД на душу населения на 18,5%, сообщает ВБ.

В то время как экономика Украины была значительно ослаблена вторжением россии, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), поддерживающих усилия Украины по восстановлению после разрушений.

Также в этом году три страны — Болгария, Палау и россия ($14 250 на душу населения) — перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
2 июля 2024, 11:21
#
Половина населення випарувалось…
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+15
preyvanamor
preyvanamor
2 июля 2024, 11:22
#
ЩОоооООО???

ну головне не дивитись в праву половину картинки, де москалі перейшли з вище середнього до ВИСОКОГО!!! санкції в дії на повну кАтушку!
в кацапні і населення збільшилось за рахунок окупованих українських земель і дохід населення збільшився! так чого ж їм не воювати при таких розкладах?
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0
bonv
bonv
2 июля 2024, 12:21
#
Бізнес загинається, тому він відстоює позицію економічного бронювання. Владі по барабану.
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0
Ranet
Ranet
2 июля 2024, 12:28
#
Редакция Минфина запаслась попкорном. А вот хрен вам! Вбросы нонейм не обсуждаем.
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