Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше среднего

Согласно ей, доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего.

Группа Всемирного банка относит экономики мира к четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокого.

Классификации обновляются ежегодно с июля 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как широко доступный показатель экономического потенциала.

Всемирный банк обнародовал инфографику, где показаны экономики, переходящие в новые категории доходов в этом году.

В частности, в этом году Украина, Алжир, Иран и Монголия перешли из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Повышение рейтинга Украины явилось результатом возобновления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения россии.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что повлекло за собой значительное увеличение номинального ВНД на душу населения на 18,5%, сообщает ВБ.

В то время как экономика Украины была значительно ослаблена вторжением россии, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), поддерживающих усилия Украины по восстановлению после разрушений.

Также в этом году три страны — Болгария, Палау и россия ($14 250 на душу населения) — перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода.