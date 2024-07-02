Новый закон об «автогражданке»: что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2024, 12:02 Читати українською

Новый закон об «автогражданке»: что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу новый Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Закон не только модернизирует действующие правила страхования, но и приближает их к стандартам Европейского Союза.

С 1 января 2025 г.

На Finance.ua активно развивается тема страхования для людей, поэтому была создана программа «Страхование по-людски». Первый выпуск программы посвящен новому закону об «Автогражданке».

"Новый закон кардинально изменит рынок страхования автогражданки в Украине. Теперь люди будут выбирать страховку для себя, а не для полиции. Страховые компании больше не смогут демпинговать, поскольку убытки будут получать продавцы полисов. Мы ожидаем, что в ближайшие полтора два года рынок очистится от недобросовестных игроков и качество сервиса при урегулировании страховых случаев значительно возрастет.

В рамках этих важных изменений мы как медиа и решили запустить новую программу, которая будет максимально простым языком объяснять людям, как работают страховки, почему они не «зло» и как помогают заботиться о финансовом здоровье. Надеемся, первый пилотный выпуск всем понравится и вскоре будет второй не менее интересный", — Дмитрий Соколов, Head of Insurance Finance.ua and Minfin.com.ua.

Приглашенные спикеры Сергей Савчук, директор департамента методологии Национального банка Украины, и Андрей Перетяжко, председатель правления страховой компании «ARX», подробно рассказывают о нововведениях, ожидающих автовладельцев.

В интервью Finance.ua выяснило, что с 1 января 2025 года:

Будет увеличение лимиты возмещения — до 2 млн гривен за ущерб имуществу и за вред здоровью и жизни — до 1 миллиона гривен.

Автовладельцы будут получать возмещение от той страховой, полис автогражданки от которой они оформили.

Также в видео вы узнаете:

  • На сколько вырастет стоимость автогражданки.
  • Какова будет процедура возмещения.
  • Что будет со льготниками.
  • Будет ли франшиза в полисе.

Видеоподкаст «Страхование по-людски» от Finance.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Ranet
Ranet
2 июля 2024, 12:32
#
Побачим, побачим.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ranet и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами