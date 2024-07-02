Новый закон об «автогражданке»: что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу новый Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Закон не только модернизирует действующие правила страхования, но и приближает их к стандартам Европейского Союза.

На Finance.ua активно развивается тема страхования для людей, поэтому была создана программа «Страхование по-людски». Первый выпуск программы посвящен новому закону об «Автогражданке».

"Новый закон кардинально изменит рынок страхования автогражданки в Украине. Теперь люди будут выбирать страховку для себя, а не для полиции. Страховые компании больше не смогут демпинговать, поскольку убытки будут получать продавцы полисов. Мы ожидаем, что в ближайшие полтора два года рынок очистится от недобросовестных игроков и качество сервиса при урегулировании страховых случаев значительно возрастет.

В рамках этих важных изменений мы как медиа и решили запустить новую программу, которая будет максимально простым языком объяснять людям, как работают страховки, почему они не «зло» и как помогают заботиться о финансовом здоровье. Надеемся, первый пилотный выпуск всем понравится и вскоре будет второй не менее интересный", — Дмитрий Соколов, Head of Insurance Finance.ua and Minfin.com.ua.

Приглашенные спикеры Сергей Савчук, директор департамента методологии Национального банка Украины, и Андрей Перетяжко, председатель правления страховой компании «ARX», подробно рассказывают о нововведениях, ожидающих автовладельцев.

В интервью Finance.ua выяснило, что с 1 января 2025 года:

Будет увеличение лимиты возмещения — до 2 млн гривен за ущерб имуществу и за вред здоровью и жизни — до 1 миллиона гривен.

Автовладельцы будут получать возмещение от той страховой, полис автогражданки от которой они оформили.

Также в видео вы узнаете: