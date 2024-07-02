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2 июля 2024, 10:44 Читати українською

Рынок новых авто в июне ушел в «минус»

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто. Это на 8% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс.
Фото:depositphotos

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Как изменился рынок

Впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. По отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

Лидеры на рынке

  • Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota — 853 ед.
  • Впервые второе место принадлежит BMW — 545 ед.
  • Третий результат у Renault — 487 шт.

Также в Топ-5 июня попали Skoda (278 шт.) и VW (269 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Читайте: В Украину больше новых электромобилей ввезли из Китая — Укравтопром

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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