Рынок новых авто в июне ушел в «минус»

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто. Это на 8% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Как изменился рынок

Впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. По отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

Лидеры на рынке

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota — 853 ед.

Впервые второе место принадлежит BMW — 545 ед.

Третий результат у Renault — 487 шт.

Также в Топ-5 июня попали Skoda (278 шт.) и VW (269 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

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