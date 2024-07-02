За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто. Это на 8% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто в июне ушел в «минус»
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Как изменился рынок
Впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. По отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.
Лидеры на рынке
- Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota — 853 ед.
- Впервые второе место принадлежит BMW — 545 ед.
- Третий результат у Renault — 487 шт.
Также в Топ-5 июня попали Skoda (278 шт.) и VW (269 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.
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Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Источник: Минфин
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