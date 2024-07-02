МВФ оценил влияние ущерба от ударов россии по энергетике на бюджет Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2024, 10:01 Читати українською

МВФ оценил влияние ущерба от ударов россии по энергетике на бюджет Украины

Общий ущерб, понесенный энергетической системой Украины вследствие массированных российских атак, будет покрываться в основном самими пострадавшими компаниями за счет оборотного капитала и поддержки доноров. Об этом говорится в пакете документов, обнародованных МВФ.

Общий ущерб, понесенный энергетической системой Украины вследствие массированных российских атак, будет покрываться в основном самими пострадавшими компаниями за счет оборотного капитала и поддержки доноров.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Убытки бюджета

«Власти оценивают, что общий ущерб, нанесенный энергетической системе в результате весенних атак, составляет более $1 миллиард, который, вероятно, будет покрываться пострадавшими компаниями (ДТЭК — крупнейшим частным производителем, а также государственными предприятиями) за счет оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, например, в виде оборудования», — отмечается в документе.

При этом указывается, что подобные оценки предполагают ограниченное прямое влияние на государственный бюджет в 2024 году. В то же время ожидается, что дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов.

Атаки на энергосистему

В результате масштабных атак на украинский энергетический сектор в течение марта — мая серьезно повреждено или уничтожено около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 11:25
#
«Влада оцінює, що загальний збиток становить понад $1 мільярд»

На період 02.07.2024 року це всього 40 мільярдів гривень.


З листопада 2023 року по нині нам НА ЕНЕРГЕТИКУ виділили:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ - 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів


Разом в гривні за курсом на період 02.07.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питання, а куди цей трильйон гривень пішов?) Де цей один трильйон гривень))

P. S. Всю інформацію ви можете знайти написавши суму і країну з списку вище.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 11:26
#
Скажу простіше, оцінюють збиток в мільярд доларів США, але нам з листопада 2023 року по нині виділили 31 мільярдів 675 мільйонів 279 тисяч 444 доларів США та 29 мільярдів 409 мільйонів 139 тисяч 451 євро.

+
0
bonv
bonv
2 июля 2024, 12:05
#
За оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.
+
0
bonv
bonv
2 июля 2024, 12:05
#
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС — МВФ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами