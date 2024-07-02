МВФ оценил влияние ущерба от ударов россии по энергетике на бюджет Украины

Общий ущерб, понесенный энергетической системой Украины вследствие массированных российских атак, будет покрываться в основном самими пострадавшими компаниями за счет оборотного капитала и поддержки доноров. Об этом говорится в пакете документов, обнародованных МВФ .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Убытки бюджета

«Власти оценивают, что общий ущерб, нанесенный энергетической системе в результате весенних атак, составляет более $1 миллиард, который, вероятно, будет покрываться пострадавшими компаниями (ДТЭК — крупнейшим частным производителем, а также государственными предприятиями) за счет оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, например, в виде оборудования», — отмечается в документе.

При этом указывается, что подобные оценки предполагают ограниченное прямое влияние на государственный бюджет в 2024 году. В то же время ожидается, что дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов.