Общий ущерб, понесенный энергетической системой Украины вследствие массированных российских атак, будет покрываться в основном самими пострадавшими компаниями за счет оборотного капитала и поддержки доноров. Об этом говорится в пакете документов, обнародованных МВФ.
МВФ оценил влияние ущерба от ударов россии по энергетике на бюджет Украины
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Убытки бюджета
«Власти оценивают, что общий ущерб, нанесенный энергетической системе в результате весенних атак, составляет более $1 миллиард, который, вероятно, будет покрываться пострадавшими компаниями (ДТЭК — крупнейшим частным производителем, а также государственными предприятиями) за счет оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, например, в виде оборудования», — отмечается в документе.
При этом указывается, что подобные оценки предполагают ограниченное прямое влияние на государственный бюджет в 2024 году. В то же время ожидается, что дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов.
Атаки на энергосистему
В результате масштабных атак на украинский энергетический сектор в течение марта — мая серьезно повреждено или уничтожено около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт).
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На період 02.07.2024 року це всього 40 мільярдів гривень.
З листопада 2023 року по нині нам НА ЕНЕРГЕТИКУ виділили:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ - 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів
Разом в гривні за курсом на період 02.07.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питання, а куди цей трильйон гривень пішов?) Де цей один трильйон гривень))
P. S. Всю інформацію ви можете знайти написавши суму і країну з списку вище.