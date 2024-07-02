Американская авиакосмическая корпорация Boeing договорилась о выкупе акций Spirit AeroSystems за $4,7 миллиарда, а французский конкурент Airbus возьмет на себя убыточный европейский бизнес Spirit в обмен на компенсацию в сотни миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.
Boeing покупает Spirit Aero за $4,7 млрд
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Что известно
Boeing, отделившая свое подразделение в компанию Spirit в 2005 году, объявила, что купит бывшую «дочку» примерно за $37,25 за акцию, о чем накануне сообщал Рейтер, в результате чего общая стоимость компании составит $8,3 миллиарда с учетом долга.
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Компания сообщила, что стоимость сделки предполагает 30-процентную премию к цене бумаг на 1 марта, когда Boeing и Spirit объявили о переговорах.
Источник: Минфин
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