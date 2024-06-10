Кредитный рейтинг Boeing может упасть до «мусорного» уровня — FT

Долговой рейтинг Boeing будет снижен до «мусорного» уровня. Об этом пишет Financial Times.

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Во вторник аэрокосмический гигант обнародует подробную информацию о своих поставках самолетов за май. Ожидается, что цифры разочаруют, и инвесторы и аналитики будут следить за тем, сможет ли компания увеличить поставки во втором полугодии в надежде избежать снижения рейтинга.

Снижение рейтинга до «мусорного» может привести к удорожанию ссуд для Boeing. Из-за огромной структуры капитала компании, общий долг которой составляет почти $58 млрд, высокодоходным покупателям может оказаться трудно переварить наплыв нового предложения, что может повлечь за собой резкие колебания цен.

Руководство Boeing отмечает важность сохранения инвестиционного статуса, а инвесторы и аналитики ожидают, что компания избежит снижения рейтинга, если это вообще возможно.