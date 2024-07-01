Украинские фуры снова пропускают на границе с Польшей

Польская сторона урегулировала ситуацию на границе с Украиной, где снова блокировали движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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«Пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни возобновлен», — говорится в сообщении.

Ранее «Минфин» писал, что Польша приостановила с 1 июля пропуск украинских грузовиков, у которых нет разрешений на международные грузовые перевозки.