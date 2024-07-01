Польша приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки

Польша приостановила с 1 июля пропуск украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Что известно

«С 00:00 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ)», — говорится в сообщении .

В то же время, отмечается, что пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

Разрешения ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) требуются перевозчикам, осуществляющим рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они дают возможность осуществлять не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из и в третьи страны. Разрешения ЕКМТ выдаются в год.