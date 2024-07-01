Укрпочта повысила тарифы на отправку по Украине

Укрпочта с 1 июля увеличила стоимость отправок по тарифу «Укрпочта.Стандарт» в среднем на 5−9 грн. Тарифы «Укрпочта. Экспресс» по области и внутри Украины изменятся в среднем до 10 грн в зависимости от веса отправления. Об этом сообщает пресс-служба национального почтового оператора.

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Что изменится

При этом Укрпочта упрощает начисление тарифов для отправки до 2 кг. Теперь их стоимость будет единственной в пределах страны.

Согласно тарифу «Стандарт», для отправок до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине — 45 грн. А для тарифа «Экспресс» — 45 и 60 грн соответственно.

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Тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг «Укрпочта.Документ» и международных отправлений не изменятся.

Причина повышения

В Укрпочте говорят, что повышающие тарифы вынуждены. Ключевые причины — рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги, инфляция, а также значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления.

С начала полномасштабной войны и в результате оккупации Укрпочта потеряла активы и понесла убытки на общую сумму около 2,5 млрд грн. Более 2000 отделений и других объектов недвижимого имущества компании разрушены, повреждены в результате постоянных обстрелов или потеряны из-за оккупации.