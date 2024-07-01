С 1 июля вводится уголовная ответственность за контрабанду всех товаров

С 1 июля 2024 года Законом 5313-ІХ введена уголовная ответственность за контрабанду для всех товаров. Об этом говорится в сообщении бизнес ассоциации.

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Уголовная ответственность

Введена уголовная ответственность за товарную контрабанду для всех товаров:

стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн — ответственность в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн;

стоимостью свыше 15,14 млн грн — от 850 тыс. грн штрафа до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Для подакцизных товаров закон вступил в силу с 1 января 2024 года. В частности, ответственность предусмотрена за контрабанду товаров:

стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн — в виде штрафа от 340 тыс. грн до 6 лет лишения свободы;

стоимостью свыше 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

По данным Гостаможслужбы, количество выявленных правонарушений за 1 квартал 2024 года увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Так, таможенники сообщают о 2356 нарушениях таможенных правил на сумму 4,8 млрд грн. На рассмотрение в суд таможнями передано почти половину дел 1116 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1 млрд грн.