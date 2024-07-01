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1 июля 2024, 11:53 Читати українською

С 1 июля вводится уголовная ответственность за контрабанду всех товаров

С 1 июля 2024 года Законом 5313-ІХ введена уголовная ответственность за контрабанду для всех товаров. Об этом говорится в сообщении бизнес ассоциации.

С 1 июля 2024 года Законом 5313-ІХ введена уголовная ответственность за контрабанду для всех товаров.
Фото:epravda.com.ua

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Уголовная ответственность

Введена уголовная ответственность за товарную контрабанду для всех товаров:

  • стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн — ответственность в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн;
  • стоимостью свыше 15,14 млн грн — от 850 тыс. грн штрафа до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Для подакцизных товаров закон вступил в силу с 1 января 2024 года. В частности, ответственность предусмотрена за контрабанду товаров:

  • стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн — в виде штрафа от 340 тыс. грн до 6 лет лишения свободы;
  • стоимостью свыше 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

По данным Гостаможслужбы, количество выявленных правонарушений за 1 квартал 2024 года увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Так, таможенники сообщают о 2356 нарушениях таможенных правил на сумму 4,8 млрд грн. На рассмотрение в суд таможнями передано почти половину дел 1116 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
1 июля 2024, 12:02
#
«Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.»

Ну бо всім потрібні гроші і ніхто не хоче фінансувати чергові маєтки депутатів, щоб ті потім розповідали, що це їх родичі назбирали і продали черешню на 200 тисяч доларів, а вони купили на ці кошти будинок площею 111 м² в центрі Києва, як це зробив в березні депутат володя крейденко
+
0
Три літри
Три літри
1 июля 2024, 12:08
#
Запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:
вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:
вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

тут брехня:

— для звичайних товарів стаття 201−3 встановлює мінімальну вартість 85000₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п’ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян«
— для підакцизних товарів стаття 201−4 встановлює мінімальну вартість 12750₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у сімсот п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»
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0
Три літри
Три літри
1 июля 2024, 12:10
#
Але я не здивований: це ж Роман
+
0
Exba
Exba
1 июля 2024, 12:22
#
Странно, что они вообще убирали уголовку за контрабанду. Во все века контрабанда была преступлением, а не просто административным правонарушением.
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