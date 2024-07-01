С 1 июля 2024 года Законом 5313-ІХ введена уголовная ответственность за контрабанду для всех товаров. Об этом говорится в сообщении бизнес ассоциации.
С 1 июля вводится уголовная ответственность за контрабанду всех товаров
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Уголовная ответственность
Введена уголовная ответственность за товарную контрабанду для всех товаров:
- стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн — ответственность в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн;
- стоимостью свыше 15,14 млн грн — от 850 тыс. грн штрафа до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.
Для подакцизных товаров закон вступил в силу с 1 января 2024 года. В частности, ответственность предусмотрена за контрабанду товаров:
- стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн — в виде штрафа от 340 тыс. грн до 6 лет лишения свободы;
- стоимостью свыше 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
По данным Гостаможслужбы, количество выявленных правонарушений за 1 квартал 2024 года увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Так, таможенники сообщают о 2356 нарушениях таможенных правил на сумму 4,8 млрд грн. На рассмотрение в суд таможнями передано почти половину дел 1116 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1 млрд грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Ну бо всім потрібні гроші і ніхто не хоче фінансувати чергові маєтки депутатів, щоб ті потім розповідали, що це їх родичі назбирали і продали черешню на 200 тисяч доларів, а вони купили на ці кошти будинок площею 111 м² в центрі Києва, як це зробив в березні депутат володя крейденко
вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн — відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
…
Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:
вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн — у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;
тут брехня:
— для звичайних товарів стаття 201−3 встановлює мінімальну вартість 85000₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п’ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян«
— для підакцизних товарів стаття 201−4 встановлює мінімальну вартість 12750₴ «вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у сімсот п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»