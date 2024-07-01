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1 июля 2024, 8:47 Читати українською

Новая почта возместит посылки, которые были уничтожены в результате попадания в Харькове

В результате обстрела КАБами сортировочного терминала Новой почты в Харькове здание терминала повреждено. В компании обещают компенсировать все уничтоженные посылки. Об этом говорится в заявлении «Новой почты».

В результате обстрела КАБами сортировочного терминала Новой почты в Харькове здание терминала повреждено.
Фото:vikna.tv

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Что известно

«30 июня в Харькове в 16:30 россия попала КАБом вблизи терминала Новой почты. Все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди водителей грузовиков и населения. К сожалению, известно об одном погибшем водителе грузовика. Сам сортировочный терминал также поврежден», — отметили в компании.

В Новой почте отметили, что находившиеся в терминале посылки были уничтожены вследствие попадания — будут возмещены согласно оценочной стоимости.

При этом посылки, которые были в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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