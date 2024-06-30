Суд оставил в силе большинство претензий SEC к Binance

Судья Окружного суда округа Колумбия Эми Берман Джексон частично отклонила иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance , но большинство обвинений будет рассмотрено. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на решение суда.

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Она удовлетворила ходатайство биржи в части снятия претензий регулятора по поводу вторичных продаж токена BNB, предложения стейблкоина BUSD, а также продукта Simple Earn.

Рассмотрение обвинений SEC по ICO и дальнейшим продажам платформой BNB, программы BNB Vault, отказа от регистрации и несоблюдения правил борьбы с мошенничеством продолжится. То же касается стейкинга на Binance.US.

Обвинения против экс-главы Binance Чанпена Чжао в том, что он как контролирующее лицо допустил нарушение Закона о бирже, остались в деле.