Кабмин создаст туристический реестр

Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого туристического реестра. Он заработает с 1 января 2025 года. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, 21 июня, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Утвержденный порядок определяет процедуру ведения Единого туристического реестра, его структуру, функционирование, администрирование, процедуру формирования и внесения информации о субъектах туристической деятельности, а также предусматривает взаимодействие между публичными электронными реестрами и другими электронными информационными ресурсами.

«Реестр предназначен для создания равных возможностей на рынке туристических услуг и обеспечения субъектов хозяйствования, государственных органов, органов местного самоуправления, а также других лиц достоверной информацией о субъектах туристической деятельности и объектах туристической инфраструктуры», — отметил представитель правительства.