Нерезиденты рекордно уменьшили инвестиции в российские облигации, а Минфин рф провалил план размещения ОФЗ

Объем инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в мае 2024 года уменьшился еще на 2 миллиарда рублей или на 0,1% — до 1,39 трлн рублей. Об этом пишет российский Интерфакс.

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В то же время объем рынка ОФЗ в мае увеличился на 111 млрд рублей, или 0,5% — до 20,6 трлн рублей.

Следовательно, доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ на 1 июня составила 6,8% — это минимальное значение с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составила 6,5%.

В январе-мае 2024 г. объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ упал на 91 млрд рублей, или на 6,1% (на начало года они составляли 1 трлн 483 млрд рублей), после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей (на 25%).



В то же время Минфин рф выполнил план поступлений средств от размещения облигаций внутреннего федерального займа (ОФЗ) во втором квартале 2024 года лишь на 50,6% — с трех месяцев удалось разместить ценные бумаги на 505,5 млрд рублей (без учета дополнительных размещений после аукционов 26 июня) при запланированном объеме 1 трлн рублей.

Поэтому российский Минфин увеличил квартальные планы по размещению облигаций в третьем квартале.