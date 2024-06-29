Нацбанк вторую неделю подряд сокращает чистую продажу валюты

Национальный банк на этой неделе снизил чистую продажу долларов на межбанковском рынке до $670,41 млн с $722,57 млн предыдущего, свидетельствуют данные регулятора, пишет Интерфакс-Украина. Согласно им, центробанк выкупил $0,49 млн, в то время как продал $670,90 млн.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Официальный курс гривны за неделю повысился на 0,2% или 10 коп., в частности, в пятницу он укрепился на 8 коп. — до 40,4542 грн/$1. На наличном рынке доллар также подешевел на 5 коп. — до 40,82 грн/$1.

С начала 2024 года официальный курс гривны опустился на 6,5%, или на 2,45 грн, а со времени перехода Нацбанка 3 октября 2023 в режим управляемой гибкости — на 10,6%, или на 3,89 грн.

Как свидетельствуют данные, которые НБУ успел опубликовать за этот период, с понедельника по среду негативное сальдо между объемами покупки населением валюты и ее продаж расширилось с $42,78 до $45,66 млн.

В июне чистые интервенции НБУ составили $2,99 млрд по сравнению с $3,07 млрд в мае и $2,28 млрд в апреле. Международные резервы Украины, по предварительным оценкам Нацбанка, в прошлом месяце сократились на 7,9%, или на $3,4 млрд — до $39 млрд 033,8 млн.

В то же время в мае официальный курс гривны ослаб на 90 коп. — с 39,6370 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, в последнюю декаду месяца ежедневно постепенно обновляя исторические минимумы и приблизившись к заложенному в госбюджет-2024 среднегодовому курсу 40,7 грн/$1. На наличном рынке курс гривны за месяц также ослаб на 1,24 грн — до 41,05 грн/$1.

Нацбанк объяснил такое ослабление ростом расходов правительства после получения внешнего финансирования в марте-апреле, а также влиянием объявленного 3 мая крупнейшего с начала полномасштабной войны пакета смягчений валютных ограничений для предприятий.