Нацбанк обновляет систему электропитания

Нацбанк модернизирует свои системы гарантированного электропитания для обеспечения бесперебойной работы в условиях перебоев с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Проект USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» предоставил Нацбанку дизельный генератор и источники бесперебойного питания.

«Эти ресурсы существенно укрепят способность Нацбанка поддерживать работу во время перебоев в электроснабжении», — заявили в НБУ.

«Национальный банк стремится развивать собственные системы бесперебойного электроснабжения для защиты критической банковской инфраструктуры Украины. Как субъект национальной системы защиты критической инфраструктуры Нацбанк обеспечивает непрерывную работу банковской системы, функционирование финансового рынка, проведение наличных и безналичных расчетов, поддерживая одновременно безопасность и стабильность финансовой системы Украины в условиях военного положения.

В рамках проекта POWER BANKING в качестве регулятора банковской системы Нацбанк стремится привлечь альтернативные источники энергии и резервные каналы связи для обеспечения бесперебойной работы при любых условиях. Партнерство с USAID в установлении дополнительных систем гарантированного электропитания крайне важной составляющей этих усилий. В настоящее время Нацбанк проводит подготовительные работы по вводу в эксплуатацию оборудования, что усилит энергонезависимость центрального банка", — говорится в сообщении.