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28 июня 2024, 19:42 Читати українською

Украина ожидает $2,2 млрд от МВФ на следующей неделе

Украина ожидает положительного решения Совета директоров МВФ о четвертом пересмотре программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) и получения очередного транша в размере $2,2 млрд в начале следующей недели, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона, пишет Forbes. В 2024 году программа EFF предусматривает $5,4 млрд. бюджетной помощи Украине.

Украина ожидает положительного решения Совета директоров МВФ о четвертом пересмотре программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) и получения очередного транша в размере $2,2 млрд в начале следующей недели, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона, пишет Forbes.

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«Сегодня надеемся получить положительное решение Совета директоров МВФ, и в понедельник — вторник ожидаем получение очередного транша в 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда», — сказал он.

Он подчеркнул, что программа МВФ является «якорем» для финансовой поддержки партнеров.

Шмигаль напомнил, что Украина впервые в истории прошла уже четыре пересмотра в рамках одной программы с МВФ.

«Мы продолжаем эту программу, она рассчитана в целом на 4 года и охватывает сотрудничество со странами G7 на общую сумму $122 млрд бюджетной поддержки Украины», — сказал он.

Источник: Минфин
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