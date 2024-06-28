Суд отменил арест из облгазов Фирташа

Высший антикоррупционный суд отменил арест акций облгазов Фирташа. Соответствующее решение принято 25 июня и сегодня обнародовано в судебном реестре.

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В комментарии Э П Высший антикоррупционный суд подтвердил соответствующее решение.

«Мотивы этого решения будут в полном тексте на следующей неделе», — заявили в суде.

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

По мнению АРМА, соответствующее решение ВАКС является «прямой угрозой установлению справедливости по делам, связанным с коллаборантами и другими преступниками».

«Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти», — заявила глава агентства Елена Дума в комментарии ЭП.

Напомним

В соответствии с решением суда в 2022 году корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем были переданы в управление АРМА. После чего правительство поддержало предложение АРМА о трансфере 26 облгазов в управление Черноморнафтогаза.

Летом 2022 года АРМА заключило договор с Черноморнафтогазом об управлении корпоративными правами газораспределительных компаний, известных как «облгазы Фирташа».

В августе 2023 года активы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму 7,4 млрд грн были арестованы. Кроме того, еще три главы облгазов подконтрольной ему группы РГК получили уведомление о подозрении.