Высший антикоррупционный суд отменил арест акций облгазов Фирташа. Соответствующее решение принято 25 июня и сегодня обнародовано в судебном реестре.
Суд отменил арест из облгазов Фирташа
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«Мотивы этого решения будут в полном тексте на следующей неделе», — заявили в суде.
Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.
По мнению АРМА, соответствующее решение ВАКС является «прямой угрозой установлению справедливости по делам, связанным с коллаборантами и другими преступниками».
«Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти», — заявила глава агентства Елена Дума в комментарии ЭП.
Напомним
В соответствии с решением суда в 2022 году корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем были переданы в управление АРМА. После чего правительство поддержало предложение АРМА о трансфере 26 облгазов в управление Черноморнафтогаза.
Летом 2022 года АРМА заключило договор с Черноморнафтогазом об управлении корпоративными правами газораспределительных компаний, известных как «облгазы Фирташа».
В августе 2023 года активы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму 7,4 млрд грн были арестованы. Кроме того, еще три главы облгазов подконтрольной ему группы РГК получили уведомление о подозрении.
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