В пятницу, 28 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго: сегодня графики отключения света будут действовать круглосуточно
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Отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Украинцев также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда есть свет.
Напомним
Недавно заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, когда ситуация станет лучше.
Источник: Минфин
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