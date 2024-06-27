Amazon планирует запустить сервис доставки дешевых товаров из Китая

Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис доставки дешевых товаров из Китая. Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

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Amazon планирует запустить сервис, ориентированный на доставку дешевой модной одежды, товаров для дома и других товаров со складов в Китае.

Сообщается, что такой план возник, поскольку сталкивается с большей конкуренцией со стороны недорогих платформ электронной коммерции Temu и Shein.

На закрытой встрече с китайскими торговцами компания Amazon представила план дебюта нового сервиса на своей платформе для продажи небрендированной модной одежды и товаров из Китая.

В Amazon заявили, что будут отправлять товары непосредственно из Китая потребителям в США в течение 9−11 дней. До сих пор товары, продаваемые китайцами американским клиентам Amazon, обычно проходили через склады в США.

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В сообщении говорится, что скорая доставка и легкий возврат товаров являются основой стратегии Amazon, в то время как Temu и Shein привлекают покупателей низкими ценами.

Две новые китайские платформы электронной коммерции быстро расширились и стали угрожать Amazon. В четверг Temu был признан самым скачиваемым бесплатным приложением Apple Store в США, а Shein занял седьмое место.