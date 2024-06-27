На рынке небанковских финансовых услуг появился новый игрок

Нацбанк на основании поданных заявлений и документов принял решение о выдаче ПО «Гарант Сервис Украина» ООО «Делюкс финанс» и Компания" (ЕГРПОУ 38940308) лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовой услуги по предоставлению гарантий.

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Что известно

Одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ПО «Гарант Сервис Украина» ООО «Делюкс финанс» и Компания" приобрело статус финансового учреждения.

Компания является независимым финансовым посредником, который по состоянию на 1 января 2024 г. внесен центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную таможенную политику, в реестр гарантов, предусмотренного Таможенным кодексом Украины, и намерена осуществлять деятельность по выдаче гарантий для обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством Украины по таможенному делу.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 июня 2024 года.