В Приватбанке подтвердили досрочное увольнение председателя правления

Председатель правления государственного Приватбанка Герхард Беш уходит с должности после трех лет работы, наблюдательный совет банка уже начал процесс отбора нового председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что Герхард Беш будет продолжать выполнять обязанности «до плавного перехода управления и лидерства в правлении».

Набсовет банка уже начал процесс отбора на вакантную должность.

«Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также на видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка. Этот процесс отвечает внутренним процедурам банка», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Герхард Беш за последние три года, демонстрируя невероятную самоотверженность и устойчивость, достиг чрезвычайных результатов в бизнесе в очень нестабильной и сложной среде, с рекордно высокими доходами, что позволило вернуть государству более 155 млрд грн, инвестированных во время национализации банка.

«Под его руководством в самые сложные для Украины банки расширили базу как физических, так и бизнес-клиентов и значительно укрепили позиции лидера на рынке», отметили в финучреждении.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным Forbes со ссылкой на источники, председатель правления Приватбанка Герхард Беш уходит с должности после трех лет работы.