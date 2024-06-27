ЕЦБ не взял Болгарию и Румынию в еврозону

Болгария и Румыния все еще не соответствуют критериям для введения евро на их территории, в основном из-за высокой инфляции и недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в «Отчете о сближении» Европейского Центрального Банка, который оценивает готовность стран к переходу на единую европейскую валюту и публикуется каждые два года.

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Что известно

«С 2022 года государства Европейского союза, не являющиеся членами еврозоны, добились ограниченного прогресса в экономической конвергенции с еврозоной. В основном это связано со сложными экономическими условиями», — говорится в докладе.

ЕЦБ оценивал готовность к вступлению в единую валютную зону шести стран: Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Венгрии и Швеции. Все они превысили допустимый уровень инфляции в 3,3% (в Болгарии он составил 5,1% за год, в Румынии — 7,6%).

Кроме того, все они (за исключением Швеции) нарушили фискальные правила ЕС. ЕЦБ также заявил, что София все еще «работает» над выполнением ряда обязательств, включая «укрепление системы борьбы с отмыванием денег», и выразил обеспокоенность по поводу поправки к конституции, позволяющей президенту назначать управляющего или заместителя управляющего центрального банка Болгарии временным премьер-министром.

Напомним

Из перечисленных стран больше всех к евро хотела присоединиться Болгария, которая планировала сделать это уже с 1 января 2025 года, а также Румыния, поставившая цель присоединиться к евро к 2029 году. Обе страны стремятся пойти по стопам Хорватии, которая стала 20-й страной, принявшей евро в начале 2023 года.

Болгария предприняла много шагов, чтобы стать членом еврозоны: в течение многих лет она привязывала свой лев к европейской валюте, позволила своим крупнейшим банкам находиться под надзором ЕЦБ и поддерживала относительно низкий уровень долга и бюджетного дефицита, отмечает Financial Times.

По данным FT, Болгарии удалось уговорить ЕЦБ провести повторную оценку готовности страны для вступления в зону евро, не дожидаясь публикации очередного отчета о сближении через два года.