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27 июня 2024, 13:32 Читати українською

ЕС снова введет пошлины на украинские яйца и сахар — Financial Times

С пятницы Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц. Таким образом, ЕС хочет успокоить фермеров, которые протестовали во всем блоке стран ЕС в начале этого года, сообщает Financial Times.

С пятницы Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц.
Фото: pixabay.com

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По словам двух источников, знакомых с ситуацией, на прошлой неделе была вновь введена пошлина в размере 89 евро за тонну украинского овса, которая будет действовать до июня 2025 года, а аналогичное решение по яйцам и сахару должно быть принято в эту пятницу, 28 июня.

Таможенная пошлина составит 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца, на яйца — дополнительно 30 евроцентов за кг.

Отмечается, возобновление пошлины подчеркивает, насколько сложны переговоры Украины о вступлении в ЕС.

Напомним

Брюссель согласился отменить все пошлины и квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в июне 2022 года, четыре месяца спустя после полномасштабного вторжения России.

Но в течение нескольких месяцев фермеры из Польши, Венгрии, Словакии и других соседних стран пожаловались, что переизбыток украинского импорта вытесняет их с рынка. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, позволив ввозить ее только для дальнейшего транзита.

Ранее в этом году страны-члены ЕС продлили режим свободной торговли до 2025 года, но внесли оговорки в ответ на протесты европейских фермеров.

Евросоюз намерен снова ввести пошлины на украинскую птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу (зерновые зерна), если их количество превысит средний импорт в 2022 и 2023 годах.

Овес достиг этого уровня: с 1 января импортировано более 6440 тонн. Яйца и сахар тоже достигли его, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
27 июня 2024, 13:39
#
ОТ вам і ПАРТНЕРИ.
Ну що скажете панове Україна ЦЕ ЄВРОПА?
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 июня 2024, 14:10
#
Скажу, що за відсутності ринків збуту ціни може знизяться. Приємно :)
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