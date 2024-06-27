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27 июня 2024, 13:57 Читати українською

Interactive Brokers обнаружил $48 млн убытков из-за сбоя торгов на NYSE

Торговый сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале июня обошелся Interactive Brokers в $48 млн после того, как компания покрыла сделки с акциями Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которые упали в цене на 99%. Об этом сообщает издание Financial Times.

Торговый сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале июня обошелся Interactive Brokers в $48 млн после того, как компания покрыла сделки с акциями Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которые упали в цене на 99%.
Фото: interactivebrokers.co.uk

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Потери брокера

Компания Interactive Brokers, основанная миллиардером Томасом Петерффи, сообщила о потерях в среду, 26 июня. В ее сообщении указывается, что брокер не исключает подачи исков к NYSE.

Акции класса A компании Berkshire Hathaway были среди тех, которые неожиданно упали 3 июня, что привело к остановке торгов на бирже. Цена акций компании упала с $622 тысяч до $185, а после того, как торги возобновились почти через два часа, подскочила до $741 941.

Читайте: Технический сбой на Нью-Йоркской бирже обвалил акции Berkshire Hathaway на 99%

В тот же день биржа заявила, что отменит ошибочные сделки. Однако Interactive Brokers утверждает, что NYSE отказалась аннулировать их сделки. NYSE, принадлежащая компании Intercontinental Exchange, отказалась комментировать ситуацию FT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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