Interactive Brokers обнаружил $48 млн убытков из-за сбоя торгов на NYSE

Торговый сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале июня обошелся Interactive Brokers в $48 млн после того, как компания покрыла сделки с акциями Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которые упали в цене на 99%. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Потери брокера

Компания Interactive Brokers, основанная миллиардером Томасом Петерффи, сообщила о потерях в среду, 26 июня. В ее сообщении указывается, что брокер не исключает подачи исков к NYSE.

Акции класса A компании Berkshire Hathaway были среди тех, которые неожиданно упали 3 июня, что привело к остановке торгов на бирже. Цена акций компании упала с $622 тысяч до $185, а после того, как торги возобновились почти через два часа, подскочила до $741 941.

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В тот же день биржа заявила, что отменит ошибочные сделки. Однако Interactive Brokers утверждает, что NYSE отказалась аннулировать их сделки. NYSE, принадлежащая компании Intercontinental Exchange, отказалась комментировать ситуацию FT.