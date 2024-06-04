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4 июня 2024, 10:42 Читати українською

Технический сбой на Нью-Йоркской бирже обвалил акции Berkshire Hathaway на 99%

Нью-Йоркская биржа (NYSE) исправила техническую ошибку, приведшую к падению акций ряда компаний на 99% и вызвавшую остановку торгов, 3 июня. Среди них — конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и NuScale Power Corp, пишет Bloomberg.

Нью-Йоркская биржа (NYSE) исправила техническую ошибку, приведшую к падению акций ряда компаний на 99% и вызвавшую остановку торгов, 3 июня.
Фото:depositphotos

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Причина сбоя на бирже

Проблемы на бирже начались незадолго до 9.45 утра в Нью-Йорке, когда Consolidated Tape Association, чьи системы эксплуатируются дочерней компанией NYSE, обновляла программное обеспечение. Ошибку удалось устранить примерно через 45 минут, когда CTA вернулась в резервный центр обработки данных, на котором установлена другая версия программного обеспечения.

Сбой не задел акции Nasdaq и в целом не повлиял на фондовый рынок США.

Bloomberg указывает, что эта ситуация напоминает события января 2023 г., когда работник резервного центра обработки данных Нью-Йоркской фондовой биржи в Чикаго оставил систему резервного копирования работать с ошибкой, что привело к резким колебаниям цен на сотни акций во время открытия рынка.

Отмена сделок

Из-за сбоя акции компаний можно было купить с дисконтом 99%, но биржа уже пообещала отменить эти сделки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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