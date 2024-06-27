SEC одобрит спотовые Ethereum-ETF до 4 июля, правительство США перевело BTC на $243 млн: что нового на рынке

SEC одобрит спотовые Ethereum-ETF до 4 июля — Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовые Ethereum-ETF до 4 июля 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей компаний-эмитентов.

По данным журналистов, переговоры между управляющими активами и регуляторами подходят к завершающему этапу. Понятно, что процесс внесения конфигураций в документы по размещению ценных бумаг продвинулся до решения «незначительных» вопросов.

В заявлении говорится, что перед запуском ETF эти документы должны быть утверждены.

Юрист, работающий в одной из компаний, подавшей заявку на Ethereum-ETF, заявил, что дело «дошло до финального этапа». По его словам, для утверждения документов осталось не более недели или две.

Правительство США перевело биткоины на $243 миллиона на Coinbase

26 июня 2024 года из принадлежащего правительству США криптогаманца перевели 3940 BTC общей стоимостью $243 млн на момент написания. Большую транзакцию биткоинов отследили специалисты платформы Arkham Intelligence.

Опубликованные данные указывают на то, что американское правительство вывело биткоины на платформу Coinbase Prime, позволяющую хранить, покупать и продавать криптовалюту.

В сообщении Arkham отмечено, что эти средства конфисковали у оператора даркнет-рынка Банмита Сингха (Banmeet Singh), признавшего себя виновным в распространении наркотических веществ и отмывании денег.

На момент публикации правительство США продолжает удерживать 213 546 BTC на общую сумму $13,07 млрд. Это делает его одним из крупнейших в мире владельцев биткоинов.

Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу считает, что продажа криптовалют властями США вряд ли повлияет на рынок.

«Coinbase Prime ежедневно обрабатывала от 20 000 BTC до 49 000 BTC как ликвидность продавцов во время высокого притока спотовых биткоин-ETF и до 15 000 BTC во время низкого притока спотовых биткоин-ETF», — написал Джу в X (ранее Twitter).

В секторе биткоин-ETF в США зафиксировали приток капитала впервые за восемь дней

25 июня 2024 года в американском секторе спотовых биткоин-ETF зафиксирован приток капитала в размере $31,01 млн, согласно SoSo Value.

Отметим, что негативная тенденция в сфере биткоин-фондов в США наблюдалась у семи из восьми последних торговых дней.

Согласно данным платформы, 25 июня приток средств получили три криптофонда. Первое место занял FBTC от компании Fidelity. Он прибавил к своему балансу $49 млн.

Вторым идет BITB от компании Bitwise — $15 млн. На третьем месте находится инвестиционный продукт фирмы VanEck — $4 млн.

Отток капитала зафиксировали ARKB — $6 млн, и конвертируемый фонд от компании Grayscale (GBTC) — $30 млн.

Еще шесть фондов не зафиксировали ни притока, ни оттока капитала. Аналогичная тенденция наблюдается в секторе биткоин- и Ethereum-ETF в Гонконге.

Майнер перевел 50 биткоинов после 14 лет спячки

Соло-майнер эпохи Сатоши Накамото перевел 50 BTC на криптобиржу Binance после 14 лет спячки. Об этом сообщают эксперты Lookonchain.

По их данным, пользователь получил 50 BTC в качестве вознаграждения за обработку блока на высоте 67 254 в июле 2010 года. Тот содержал всего четыре транзакции.

В течение 14 лет адрес оставался в спячке. Вечером 26 июня 2024 года адрес очнулся. С нее вывели все активы на Binance, вероятно, с целью продажи.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $60 680. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap. В таком случае прибыль соло-майнера составляет $3,03 млн.