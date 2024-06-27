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27 июня 2024, 10:46 Читати українською

Власти Германии отправили на торговые платформы еще $36 млн в биткоине

26 июня связанные с правительством Германии биткоин-кошельки перевели на криптоторговые платформы 595,3 BTC на сумму ~$36,65 млн, согласно данным Arkham.

26 июня связанные с правительством Германии биткоин-кошельки перевели на криптоторговые платформы 595,3 BTC на сумму ~$36,65 млн, согласно данным Arkham.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноИз этого количества по 125 BTC отправлены на криптовалютные биржи Bitstamp и Kraken.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Из этого количества по 125 BTC отправлены на криптовалютные биржи Bitstamp и Kraken. После тестовой транзакции в 0,001 BTC последовал перевод 345,3 BTC на адрес маркетмейкера Flow Traders.

Специалисты Arkham также отметили транзакцию в размере 500 BTC на кошелек, принадлежность которого они на момент написания не идентифицировали.

Читайте: Власти Германии вывели на криптобиржи 400 BTC

Эксперты компании предполагают, что речь идет о монетах, конфискованных правоохранителями в январе у администраторов пиратского киносайта Movie2k. Изначально на контролируемых Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (BKA) кошельках хранилось 50 000 BTC.

Напомним

Власти начали активно перемещать криптовалюту с 19 июня, когда ее часть впервые попала на биржи Kraken и Bitstamp. В сообществе связали возможные продажи активов с «небольшим падением» цены.

25 июня BKA отправило по 200 BTC на Coinbase и Kraken.

Согласно Arkham, в распоряжении ведомства остается 45 264 BTC стоимостью $2,78 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Саша Ник
Саша Ник
27 июня 2024, 11:12
#
И шо? Падаем до 15 тыс за биток?)))
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
27 июня 2024, 11:57
#
До вартості двох піц за біток
+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
27 июня 2024, 11:55
#
Шольц буде стейкати біток :D
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