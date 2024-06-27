Власти Германии отправили на торговые платформы еще $36 млн в биткоине

26 июня связанные с правительством Германии биткоин -кошельки перевели на криптоторговые платформы 595,3 BTC на сумму ~$36,65 млн, согласно данным Arkham .

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Что известно

Из этого количества по 125 BTC отправлены на криптовалютные биржи Bitstamp и Kraken. После тестовой транзакции в 0,001 BTC последовал перевод 345,3 BTC на адрес маркетмейкера Flow Traders.

Специалисты Arkham также отметили транзакцию в размере 500 BTC на кошелек, принадлежность которого они на момент написания не идентифицировали.

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Эксперты компании предполагают, что речь идет о монетах, конфискованных правоохранителями в январе у администраторов пиратского киносайта Movie2k. Изначально на контролируемых Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (BKA) кошельках хранилось 50 000 BTC.

Напомним

Власти начали активно перемещать криптовалюту с 19 июня, когда ее часть впервые попала на биржи Kraken и Bitstamp. В сообществе связали возможные продажи активов с «небольшим падением» цены.

25 июня BKA отправило по 200 BTC на Coinbase и Kraken.

Согласно Arkham, в распоряжении ведомства остается 45 264 BTC стоимостью $2,78 млрд.