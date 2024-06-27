В США рассмотрят законопроект об оплате федеральных налогов биткоинами

Член Палаты представителей от штата Флорида представил в Конгресс проект закона, разрешающего фискальным органам США принимать налоговые платежи в биткоинах.

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О чем законопроект

Мэтт Гаец объяснил, что вдохновлен результатами законодательных реформ правительства Сальвадора и позитивными результатами, которых добились власти страны после признания биткоина официальным платежным средством.

Законопроект Мэтта Гаеца предлагает внести поправок в Налоговый кодекс США 1986 года и обязать Министерство финансов разработать план утверждения флагманской цифровой валюты как средства оплаты налогов и пошлин.

Положения законопроекта предусматривают введение правил о «конвертации любой полученной суммы биткоинов в долларовый эквивалент в момент получения платежа».

«В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству — продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам. Это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты станут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса», — провозгласил представлявший проект коллегам конгрессмен.

Власти штата Колорадо реализовали возможность уплачивать налоги и государственные пошлины в криптовалюте еще три года назад. Тогда инициатором реформ выступил губернатор штата Джаред Полис.