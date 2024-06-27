В Центробанке россии уверены, что смогут обойти санкции Евросоюза на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил первый заместитель главы Центробанка рф Владимир Чистюхин, пишет The Moscow Times.
В Центробанке рф обещают обойти санкции против «российского SWIFT»
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Что известно
Он утверждает, что выход из ситуации будет найден, и «российский SWIFT» продолжит работу.
Санкционное давление — это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе и Системе передачи финансовых сообщений.
В то же время мы считаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование этой системы", — утверждает Чистюхин.
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Новый пакет санкций
В принятом 14-м пакете санкций ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФС и осуществлять транзакции с использующими ее за пределами россии. Фактически это отрезание нарушителей от европейской финансовой системы, добавляет издание.
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