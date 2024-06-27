На протяжении всех суток 27 июня будут действовать ограничения потребления электроэнергии, наибольший объем ограничений будет применяться с 17:00 до 23:00. Об этом сообщает Укрэнерго.
Укрэнерго: 27 июня графики отключений света будут действовать круглосуточно
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Графики отключений
«27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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Напомним
Как писал «Минфин», из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы.
Источник: Минфин
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