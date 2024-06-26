Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты , которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов . Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд. долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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При этом банки ввезли за май 846 млн. наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн. долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте (462 млн в апреле).

По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн. долларов.