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26 июня 2024, 13:48 Читати українською

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд. долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов.

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При этом банки ввезли за май 846 млн. наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн. долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте (462 млн в апреле).

По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн. долларов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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innapcholko
innapcholko
26 июня 2024, 14:17
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Сделали бы свободный оборот безналичной валюты — небыло бы махинаций с наличкой!
Но в Украине царит совок, и по факту власти работают на РФ — фактов что слова расходяться с делами полно!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 июня 2024, 14:17
#
Значит дефицита наличной валюты в банках ещё долго не будет…
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