Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд. долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
При этом банки ввезли за май 846 млн. наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн. долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте (462 млн в апреле).
По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн. долларов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2
Но в Украине царит совок, и по факту власти работают на РФ — фактов что слова расходяться с делами полно!