Укрэнерго увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго увеличило объем отключений света на вечер
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Увеличение объемов
Как отметили в Укрэнерго, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.
«С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше», — говорится в сообщении.
Графики можно узнать на сайтах облэнерго.
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Источник: Минфин
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