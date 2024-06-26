Укрэнерго увеличило объем отключений света на вечер

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Увеличение объемов

Как отметили в Укрэнерго, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

«С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше», — говорится в сообщении.

Графики можно узнать на сайтах облэнерго.

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