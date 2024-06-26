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26 июня 2024, 10:07 Читати українською

Авиакомпании группы Lufthansa вводят экологический сбор: может достигать 72 евро

Авиакомпании группы Lufthansa — крупнейшего авиаперевозчика в Европе — с 2025 года будут включать доплату в размере до 72 евро за билет, чтобы покрыть расходы в рамках новой системы квоты на вредные выбросы в ЕС. Об этом, как пишет «Европейская правда», Lufthansa сообщила 25 июня.

Авиакомпании группы Lufthansa — крупнейшего авиаперевозчика в Европе — с 2025 года будут включать доплату в размере до 72 евро за билет, чтобы покрыть расходы в рамках новой системы квоты на вредные выбросы в ЕС.
Фото:depositphotos

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Что известно

Доплата будет касаться билетов, забронированных 26 июня, и рейсов, вылетающих из европейских стран. В зависимости от расстояния поездки она составит от 1 до 72 евро.

«Группа авиакомпаний не сможет самостоятельно нести дополнительные расходы, которые будут последовательно расти и связаны с регуляторными требованиями, в ближайшие годы», — говорится в пресс-релизе Lufthansa.

Там добавили, что доплата пойдет на возмещение стоимости квот на выбросы для авиационного транспорта, введенных Евросоюзом, которые вступят в силу в этом и следующем году.

В состав группы Lufthansa входят такие перевозчики, как Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines.

Напомним

В конце 2022 г. ЕС согласовал систему торговли квотами на выбросы (ETS) и мандатами на использование экологического авиационного топлива (SAF).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
omen666
omen666
26 июня 2024, 10:55
#
20-річні зусилля цивілізованого світу зі зниження шкідливих викідів повністю знищено кацапською агресією. і це — на десятиріччя
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 июня 2024, 11:04
#
Потепління клімату — це найвеличніший обман.
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