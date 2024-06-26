США могут разрешить работать в Украине американским военным компаниям

Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить запрет на работу американских военных компаний в Украине, сообщает CNN со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с вопросом.

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Что это даст Украине

Такое решение поможет ВСУ быстрее обслуживать и ремонтировать предоставленные Вашингтоном системы вооружения, отмечают в Белом доме.

В настоящий момент администрация Байдена прорабатывает этот вопрос, окончательное решение по нему пока не принято, говорят американские чиновники.

При этом они подчеркивают, что Вашингтон хочет помочь Киеву заполучить преимущество над москвой на поле боя, но отправлять американские войска в Украину для участия в боевых действиях в Белом доме пока не планируют.

Разрешение на работу в Украине американские военные компании могут получить от властей уже в этом году. По словам собеседников CNN, администрация Байдена решила пойти на такой шаг на фоне усиления активности армии рф в последние несколько месяцев. С

Сейчас военную технику от США Украина вынуждена ремонтировать в ближайших странах НАТО, что занимает много времени. Одной из «передовых систем», которая потребует регулярного технического обслуживания на месте, являются истребители F-16, которые Украина должна получить в этом году, отмечают американские чиновники.

«Украина — союзник. У США есть критически важные интересы национальной безопасности в поддержке Украины», — сказал CNN отставной офицер армии США, экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Алекс Виндман, который добивается от Белого дома снятия запрета для американских военных компаний на работу в Украине.