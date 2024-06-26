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26 июня 2024, 8:44 Читати українською

ЕС выпустит облигации на 65 миллиардов евро. Часть средств выделят Украине

Европейская Комиссия объявила о намерении во второй половине 2024 выпустить облигации ЕС на сумму до 65 млрд евро. Об этом идет речь в сообщении Еврокомиссии, передает LIGA.

Европейская Комиссия объявила о намерении во второй половине 2024 выпустить облигации ЕС на сумму до 65 млрд евро.
Фото:depositphotos

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Что известно о выпуске

Поступления от облигаций ЕС будут финансировать выплаты в рамках NextGenerationEU и других политических программ, включая выплаты Украины по программе Ukraine Facility.

Стоимость предыдущего выпуска облигаций ЕС выделила 6 млрд евро в рамках Ukraine Facility на 2024 год.

Читайте: ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро. Часть средств отдадут Украине

Планы финансирования на второе полугодие доведут общий объем эмиссии облигаций ЕС в 2024 году до 140 млрд евро. В первом полугодии ЕС выпустил облигации в 75 млрд евро.

Ожидается, что выпуск облигаций ЕС в 2025 и 2026 годах будет увеличиваться до 150−160 млрд евро в год для финансирования более широкого спектра политических программ Евросоюза.

Зачем ЕС заимствует средства

Еврокомиссия занимает средства на международных рынках капитала от имени Европейского Союза и распределяет средства государствам-членам и третьим странам в рамках различных программ заимствований.

Заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии с договорами ЕС.

С января 2023 года Комиссия выпускает единые облигации ЕС, а не облигации с отдельной маркировкой отдельных программ.

Источник: Минфин
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