Укрэнерго сообщило, как будут отключать свет 26 июня

«26 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что ограничения будут более жесткими в период с 17:00 до 23:00.

При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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