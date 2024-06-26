26 июня графики отключения света будут применять в течение всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Укрэнерго сообщило, как будут отключать свет 26 июня
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Графики отключений
«26 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении компании.
Там уточнили, что ограничения будут более жесткими в период с 17:00 до 23:00.
При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Нахрена вони це пишуть? Як це взагалі розуміти?) Типу світла не буде довше чи що? Так напишіть «світла не буде в сірих зонах», все, є білі, чорні і сірі зони, а ось це пояснення укренерго «будуть жорсткішими» таке шось)) Нехай владний квартал вирубають, все одно кнопкодави не приходять на роботу, навіщо їм світло :)