«Спортивные токены» падают: на фоне Евро-2024 фан-токены снизились на 13%

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) стартовал 15 июня. Можно было бы предположить, что связанные со спортом криптотокены, особенно связанные с футболом, показали бы отличные результаты в свете этого события. Однако реальность оказалась совершенно противоположной. Об этом сообщает The Block.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным аналитической панели агентства, с начала турнира 15 июня цена криптовалютов, связанных с известными футбольными клубами Европы, упала примерно на 12,8%.

Стоит отметить, что цена биткоина за неделю снизилась на 7%. Вечером 24 июня первая криптовалюта опустилась в момент до $58 890. Позже актив вырос до уровня выше $61 000.

По мнению экспертов, падение «спортивных токенов» связано с общим негативным фоном на крипторынку. Однако по сравнению с биткоином, падение фан-токенов оказалось более значительным.

Следует отметить, что токены болельщиков представляют отдельные футбольные клубы, а не международные спортивные федерации. Несмотря на это, можно было ожидать, что эти токены продемонстрируют рост во время крупного футбольного события, которое проводится раз в четыре года.

Однако этого не произошло. Ожидаемый прирост спортивных токенов не состоялся. Если крупные спортивные события не могут вероятно увеличить стоимость соответствующих криптоактивов, это подвергает сомнению общую полезность и инвестиционный потенциал «спортивных токенов».