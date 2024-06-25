Дания выделяет более 20 миллионов евро на ускорение вступления Украины и Молдовы в ЕС

Правительство Дании выделяет 150 млн датских крон (20,1 млн евро) в поддержку пути Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

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Отмечается, что 150 млн датских крон будет выделено к 2030 году, что поможет двум странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения стран к членству в ЕС.

Новые средства для Украины и Молдовы закреплены в инструменте в рамках Датской программы соседства, которая уже сегодня поддерживает процессы реформ в восточных соседних странах, решающих для их приближения к ЕС.

Кроме помощи в развитии административных структур и законодательства, инструмент также будет поддерживать обучение и образование.

Также отмечается, что в более долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться и на страны-кандидаты по вступлению в ЕС на Западных Балканах.

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Напомним

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены Е С Украине и Молдове на саммите Европейского совета 23 июня 2022 года.

ЕС принял решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

В мае этого года председательствующая в Е С Бельгия подтвердила намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной в июне — до начала председательства Венгрии.

5 июня министры иностранных дел 12 стран ЕС направили письмо Бельгии о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС следует начинать уже в июне.